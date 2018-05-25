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المنتخب الوطني يؤدي مرانه الأخير استعدادا لودية الكويت

الجمعة 25/مايو/2018 - 12:27 ص
المنتخب الوطني يؤدي مرانه الأخير استعدادا لودية الكويت
منتخب مصر
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كيرلس مدحت
 

أدى المنتخب الوطني مرانه مساء اليوم، استعدادا لمباراته الودية مساء الجمعة، أمام المنتخب الكويتي وسط تشجيع كبير من الجالية المصرية، وبحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد والكابتن خالد لطيف رئيس البعثة والكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس الإدارة وسفير مصر في الكويت.

 

وجاء المران قويا بمشاركة 27 لاعبا واستمر لمدة ساعة ونصف، استعدادا لمواجهة الكويت على ملعب جابر الأحمد الصباح.

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