بسمة وهبة عن منع عرض حلقة ريهام سعيد: "أشك في إلغاء الحلقة"

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على الأخبار المتداولة حول منع عرض حلقتها بالإعلامية ريهام سعيد، ببرنامج "شيخ الحارة" الذى تقدمه "وهبة" عبر فضائية "القاهرة والناس".



وقالت "وهبة" فى تصريحات صحفية، إنها مذيعة فى المحطة الفضائية، ولا تمتلك حق التدخل فى عرض الحلقات أو المونتاج، وكل ما تمتلكه هو قبول أو رفض محاورة الضيف، مؤكدة أنه لم يترامى إلى سمعها أنه تم إلغاء الحلقة، رغم الشائعات المتداولة، معقبة: "لن أكون سعيدة بذلك.. وأشك أن يفعل طارق نور مالك القناة حاجة زى كدا، فهو من أكثر الأشخاص المحترفين الذين تعملت معهم، وأشك فى إلغائه للحلقة".



وأكدت أنها لا تتوقع أن يقدم طارق نور مالك المحطة على هذه الخطوة، أو أن يستجيب لأحد، وإلا ما كانت قد قبلت العمل معه، مضيفة:" لو كان طارق نور من هذه النوعية دى ما كنت سأعمل معه.. دماغه أكبر من كدة".



يأتى هذا بعد تغريدة للإعلامية ريهام سعيد، عبر موقع التدوينات المصغر، تويتر"، كتبت فيها: "بسمة وهبة شخصية طيبة جدًا وجدعة حاربت معايا عشان الحلقة تتذاع كاملة لكن حكم القوي.. شكرًا على وقفتك جنبي.. كسرتي قاعدة إن عدوك ابن كارك".