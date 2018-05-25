كوبر يجتمع بلاعبي المنتخب قبل المران الأخير استعدادا للكويت

عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، اجتماعا مع اللاعبين بأحد القاعات بمقر إقامة البعثة بالكويت، وتحدث كوبر عن أهمية المباراة الودية التي يخوضها المنتخب اليوم، استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

وتحرك أفراد البعثة في التاسعة والربع إلى ملعب المباراة لأداء المران في الساعة العاشرة بتوقيت الكويت.

ويواصل المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب متابعة كافة الترتيبات التي بدأها منذ تأهل منتخبنا للمونديال، والاطمئنان على كل الأمور المتعلقة بمعسكر الإعداد في الكويت وإيطاليا وپلجيكا.