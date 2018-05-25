مشاهدات الحلقة الثامنة من "رحيم" تقترب من مليون مشاهدة خلال 24 ساعة (فيديو)
الجمعة 25/مايو/2018 - 12:08 ص
اقتربت مشاهدات مسلسل "رحيم" للفنان ياسر جلال من تحقيق مليون مشاهدة على موقع الفيديوهان الشهير "يوتيوب" خلال 24 ساعة فقط منذ طرحها.
المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين وهو العمل الثاني الذي يجمعه مع ياسر جلال بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي مسلسل "ظل الرئيس".
ويشارك فى بطولة المسلسل نور، بعد غيابها سنوات عن الدراما وحسن حسني والراقصة دينا وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمد رياض وإيهاب فهمي والمسلسل من إنتاج شركة فنون مصر.
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