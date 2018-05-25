موعد مباراة ريال مدريد وليفربول "محمد صلاح" في نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني، مع نظيره فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، غدا السبت 26-5-2018 على ملعب "كييف الأوليمبي" في تمام الساعة 8:45 مساءً، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بين سبورت ( 1 - 2 - 4 - 6 -12).

وسيعلق على هذا اللقاء كل من :-

1- عصام الشوالي

2- رؤوف خليف

3- حفيظ دراجي

يذكر أن ريال مدريد فاز بآخر نسختين من البطولة الأوروبية، حيث حقق اللقب في موسم 2016 على حساب أتليتكو مدريد بركلات الترجيح، بينما توج باللقب على حساب يوفنتوس الإيطالي في الموسم الماضي، وفاز بنتيجة 4-1.

وهزم ريال مدريد، منافسه نادي بايرن ميونخ في نصف النهائي، بمجموع المباراتين بنتيجة 4-3، بينما فاز نادي ليفربول الإنجليزي على فريق روما الإيطالي، بمجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 7-6.