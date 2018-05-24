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ندى بسيوني: استقرار الأمن سبب تطور الفن

الخميس 24/مايو/2018 - 11:57 م
ندى بسيوني: استقرار الأمن سبب تطور الفن
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الفجر الفني
 
أعربت ندى بسيوني، عن سعادتها بردود الأفعال عن دورها في مسلسل مليكة، والذي تعلب بطولته مع عدد من النجوم، على رأسهم الفنان مصطفى فهمي، والفنانة دينا الشربيني، ومحمد شاهين، ورامز  أمير، مؤكدة أنها كانت تتوقع نجاح الشخصية، ونجاح العمل ككل، منذ أن عرضت عليها القصة.
 
وأوضحت "بسيوني"، في تصريحات صحفية أن سبب قلة ظهورها الفني، يأتي من انتقائها الأدوار بعناية شديدة، وهو ما يجعلها تتوقع نجاح العمل الذي توافق عليه، وهو ما حدث في اشتراكها بالجزء الأول من مسلسل "أريد رجلا»، الذي لقي نجاحا كبير، وحصلت من خلاله على جائزة أحسن ممثلة، في استفتاء الجماهير، وهو ما توقعته عندما عرض عليه مسلسل مليكة.

وقالت إن صناعة الفن في مصر الآن بخير، نظرا لاستقرار الأمن حاليا، مشيرة إلى أن لمرور الوقت، عامل مهم في اختلاف القصص المطروحة، خاصة أن الأحداث الأخيرة التي مرت بها مصر، كان لها تأثير واضح على الفن المصري، مؤكدة أن الثورات- في العالم أجمع-  دائما ما تخلق شيئا من العبث، وهو ما انعكس على الفن، إلا أن الاستقرار الأمني حاليا، أثر بشكل كبير على تطور الفن.
المزيد عن: ندى بسيوني دراما رمضان تطور الفن الفنانة ندى بسيوني الفن استقرار الأمن
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