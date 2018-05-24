مصر X يوم.. السيسي يوجه بسرعة انتهاء الربط الكهربائي مع الجوار

شهدت مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث الهامة، أبرزها توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وتأكيد وزارة الخارجية على العلاقات المصرية الفلسطينية، بالإضافة إلى أخر تطورات أزمة سد النهضة.

السيسي يوجه بسرعة الإنتهاء من مشروعات الربط الكهربائي

ففي هذا الصدد، شهدت الرئاسة اليوم، الخميس، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الإنتهاء من مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

كما وجه الرئيس السيسي، بتحديث شبكات النقل والتوزيع بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي صعيد متصل، استقبل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فولكر كاودر زعيم الأغلبية البرلمانية في ألمانيا، وفق ما جاء بفضائية إكسترا نيوز، حيث أكد الرئيس السيسي، تطلع مصر لزيادة الاستثمارات الألمانية بما يعكس حجم الاستثمار في السوق المصري.

بينما أكد زعيم الأغلبية البرلمانية في ألمانيا حرص بلاده على مواصلة التعاون الاقتصادي مع مصر.

وزير التنمية المحلية: ميزانية الدولة للوزارة لا تغطي الـ 5 برامج المعنية

وعلى المستوى الوزاري، صرح اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتحصل على رقم بسيط من ميزانية الدولة لـ 5 برامج مخول لها متابعتها، مشيرًا عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الموازنة الاستثمارية المخصص لها معظم الموارد يتم تحصيلها مباشرة من وزارة التخطيط.

وكشف وزير التنمية، أن البرامج التي يخصص لها جزء بسيط من ميزانية الدولة هم "إنارة الطرق والتشجير أو تغطية الترع أو المصارف أو النظافة"، موضحًا أن خطة الوزارة هذا العام وضعت وفقًا لمعايير وإمكانيات مختلفة كما أنهم راعوا فيها حالة السكان بكل منطقة.

وزير الخارجية: مصر تعمل في هدوء.. وتؤازر فلسطين

وحول العلاقات المصرية والدول الأخرى، أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، لقاءًا خاص عبر التليفزيون المصري، جاء أبرز ذلك الحوار، تأكيد: " إن مصر لا تزايد على مصلحة الشعب الفلسطيني لصالح أغراض داخلية، والترويج للذات، وأن مصر تعمل في هدوء، وبشكل يثق فيه الفلسطينيين، مضيفًا أن الفلسطينيين يدركون أنهم يستطيعون الاعتماد على مصر دائمًا".

وأضاف أن مصر تعمل على رفع المعاناة على الشعب الفلسطيني في غزة، وتوحيد الأشقاء الفلسطنيين، متابعا أن مصر فتحت معبر رفح بشكل مستمر لتلقي المصابين، منوها بأن الإعلام داخل غزة يقدر الدور الذي تقوم به مصر.

أما عن سد النهضة، فأكد شكري أن مصر تعمل بشكل مستمر وثابت في إقامة التعاون مع أثيوبيا والسودان بشكل يصب في مصالح شعوب الدول الثلاث، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى تحريك التعثر في مفاوضات سد النهضة خلال الاجتماع الأخير لسد النهضة، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بكل ما تضمنته الإتفاقية الإطارية لسد النهضة.

وأضاف أنهم يعملون على درأ أي تأثير سلبي لسد النهضة، لافتا إلى أنه كان لابد من تحريك المسار الفني بشكل سريع.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية - الأمريكية مهمة للطرفين، والاتصالات مستمرة على كافة المستويات، موضحًا أنه يتم الترتيب للتواصل على مستوى وزيري الخارجية، ولكن لم يتم تحديد الموعد االنهائي للقاء بعد، حيث يهدف اللقاء إلى تحديد شكل العلاقة بين البلدين.

وأضاف أن هناك علاقات استراتيجية تربط بين البلدين، قائمة على الاحترام المتبادل، وتعزيز التعاون بين البلدين.

حكم قراءة القرآن في المواصلات

وفي بند الفتاوى المصرية، أوضح الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم قراءة القرآن بصوت عالي في وسائل المواصلات والأماكن العامة، مؤكدًا أن إذاء الآخرين حتى لو بالقرآن الكريم القرآن نفسه نهى عنه، في قول الله سبحانه وتعالى: "وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا".

وتابع عبر فضائية "صدى البلد"، أن من يريد التعبد بقراءة القرآن عليه أن يتعبد في ظروف ملائمة، معقبًا: "مش يبقى على المكتب في الشغل، وبشرط ألا يؤذي أحد بصوته".

مفتي الديار المصرية: الصوم علاقة سرية مع الله

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عبر فضائية "on live"، أن الله وحده المطلع على الحقائق، فهناك من يدعي الصوم ولكنه يرتكب الفواحش والآثام في الخفاء، مشيرًا إلى أن هناك علاقة وطيدة بين الإخلاص والصوم.

وأكد أن الصوم يعد علاقة سرية بين الله والإنسان، موضحًا أن "الإنسان الذي لا يبتغي وجه الله من عمله الصالح وقوله يعتبر رياءًا، فلا يكون عمله داخلًا في الإخلاص".

لطيفة لـ "مبارك": "إنت شبه مصر.. وهي شبهك"

ومن جانبها استضافت الإعلامية بسمة وهبة ببرنامجها "شيخ الحارة"، المذاع على الفضائية القاهرة والناس، الفنانة لطيفة، وكان أبرز الأسئلة الموجه إليها "توجيه تعليقًا لصورة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك"، وأجابت لطيفة: "إنت شبه مصر ومصر شبهك، ربنا يديلك الصحة"، مؤكدة "بفتخر بوقفتك أمام القضاء في هذا السن، ووقوفك أمام القضاء للمحاكمة فخر كبير وشيء يُدرس".