المعارضة بكوسوفو تطلق غاز مسيل للدموع بالبرلمان

أطلق مشرعون من المعارضة، قنابل الغاز المسيل للدموع داخل قاعة البرلمان في كوسوفو يوم الأربعاء، في محاولة منهم لمنع التصديق على اتفاقية حدود مع جمهورية الجبل الأسود المجاورة.

وقد أطلق الغاز من قبل حزب المعارضة Levizja Vetvendosje وهو التكتيك نفسه الذي استخدمه الحزب في السابق؛ لمنع التصويت داخل البرلمان.

وقال كردي فيسيلى، مساعد الرئيس بالبرلمان، إنه ستتم الموافقة على تشريع ترسيم الحدود بين البلدين، رغم محاولة مجموعة صغيرة تقويض ذلك بمنع التصويت بوسائل عنيفة".

وأكد "أنه لن نترك للعنف والشعوبية أن تنتصر، هذه الموافقة على التشريع ستعمل على تعزيز سيادة بلادنا، وستفتح الطريق نحو التكامل الأوروبي.