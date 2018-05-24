عايدة رياض توجه رسالة إلى أسر الشهداء (فيديو)

وجهت الفنانة عايدة رياض، رسالة إلى العالم العربي، قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين، ومصر والعالم العربي بخير".





وأعربت "رياض"، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، عن تقديرها لأسر وأمهات الشهداء، قائلة: "مصر كلها ولادكم، وإحنا عايشين بحسكم".



