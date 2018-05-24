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عايدة رياض توجه رسالة إلى أسر الشهداء (فيديو)

الخميس 24/مايو/2018 - 11:39 م
عايدة رياض توجه رسالة إلى أسر الشهداء (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
وجهت الفنانة عايدة رياض، رسالة إلى العالم العربي، قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين، ومصر والعالم العربي بخير". 

وأعربت "رياض"، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، عن تقديرها لأسر وأمهات الشهداء، قائلة: "مصر كلها ولادكم، وإحنا عايشين بحسكم".

وأضافت، "بنحبك ياريس، وهنفضل نحبك يا سيسي على طول، وبنحب إخلاصك، وحبك لبلدك".
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