عايدة رياض تروي تفاصيل خلافها مع عمرو سعد





قالت الفنانة عايدة رياض، إنها وقعت عقد مسلسل مع الفنان عمرو سعد، ولكنها فوجئت باستبعادها من المسلسل دون توجيه اعتذار لها.وأشارت "رياض"، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أنها تواصلت مع نقيب الممثلين أشرف زكي وأخبرته بالواقعة، فكان رده "لو عايزة أوقف المسلسل هوقفه".وأضافت أنها رفضت أن يتخذ أي إجراء ضد المسلسل، لافتة إلى أن الفنان عمرو سعد اتصل بها واعتذر لها، معقبة: "يبدو أني ظلمته وهو ملهوش علاقة باستبعادي".