عايدة رياض تبكي على الهواء.. والسبب (فيديو)

كشفت الفنانة عايدة رياض، أنها كانت مصابة بسرطان في المثانة في 2015، لافتة إلى أنها لم تخبر أحد بالأمر إلا مؤخرًا بعد شفائها.





وأضافت "رياض"، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، باكية، "كريم حسن شحاتة هو اللي وقف جمبي، راجل صغير، وجاب ليها الأطباء"، لافتة إلى أن كريم حسن شحاتة ابن شقيقتها هدى.



