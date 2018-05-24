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عايدة رياض تبكي على الهواء.. والسبب (فيديو)

الخميس 24/مايو/2018 - 11:36 م
عايدة رياض تبكي على الهواء.. والسبب (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
كشفت الفنانة عايدة رياض، أنها كانت مصابة بسرطان في المثانة في 2015، لافتة إلى أنها لم تخبر أحد بالأمر إلا مؤخرًا بعد شفائها.

وأضافت "رياض"، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، باكية، "كريم حسن شحاتة هو اللي وقف جمبي، راجل صغير، وجاب ليها الأطباء"، لافتة إلى أن كريم حسن شحاتة ابن شقيقتها هدى.

وتابعت: "كريم ابني، وأول طفل في العيلة، ومن صغره وهو معانا".
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