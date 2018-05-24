الجمهور عن درة في نسر الصعيد: "إنتي حقيقة ولا خيال"

تلقت النجمة التونسية درة إشادات كبيرة من جانب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حول دورها في مسلسل "نسر الصعيد" الذى تخوض به السباق الرمضاني مع الفنان محمد رمضان.

وكانت أبرز التعليقات: "درة عامله دور جبار في نسر الصعيد اللي هو بنت من الخيال كده، رقة وجمال مش طبيعي ده غير ضحكتها".

وكتب آخر: "انتي حاجه بين الحقيقة والخيال صدق اللي سماكي فيروز". وفي تدوينه أخرى: "اقسم بالله أنا حسيت نظرات درة كاني محمد رمضان اوعدنا يارب.