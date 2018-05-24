بالأسماء.. إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم

أعلنت اللجنة المشرفة على إنتخابات مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، فوز 3 مرشحين من أصل 10 يتنافسون على 3 مقاعد من بينهم اثنين من الشباب، حيث حصل محمود عبدالحميد علي 1380 صوتًا، والمهندس أحمد صلاح الدين على 742 صوتًا، ورامي نادي حميدة على 734 صوتًا، والمهندس عادل عبدالمنعم علي 724 صوتًا.





كما حصل المهندس سامى كامل على 637 صوتًا، وناصر سيد علي 559 صوتًا، وسارة عاشور على 434 صوتًا، وجمال طه 317 صوتًا، وأمير أحمد 125 صوتًا، ونبيل عبدالحكيم 87 صوتا.