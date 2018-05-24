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4 كيلومترات تفصل قوات الرئيس هادي عن مركز باقم بصعدة

الخميس 24/مايو/2018 - 11:30 م
4 كيلومترات تفصل قوات الرئيس هادي عن مركز باقم بصعدة
أرشيفية
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أعلنت قوات الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، عن استعادة مناطق في محافظة صعدة من سيطرة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

ونقل موقع الجيش اليمني، عن رئيس عمليات اللواء 102 قوات خاصة العقيد كنعان ألأحصب "أن قوات الجيش سيطرت اليوم الخميس، بشكل كامل على وادي الثعبان وجبال يفع والسنام، وأجزاء كبيرة من جبال الحديد في مديرية باقم شمال صعدة، في حين تواصل التقدم في سلسلة جبال مزهر بذات المديرية، التي أصبح مركزها محاصراً ولم يتبق سوى 4 كيلومترات تفصلها عنه.

وأضاف أن مدفعية الجيش، دكت بكثافة مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في المنطقة ومخازن أسلحة تابعة لها وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منها بكثافة عقب الاستهداف".

مشيراً إلى أن الميلشيا الانقلابية تكبدت خسائر فادحة حيث لقي أكثر من 15 عنصراً مصرعهم وأصيب آخرون منهم، بينهم قيادات ميدانية، علاوة على أسر قوات الجيش 4 آخرين ليكون بذلك مجموع الأسرى 7.
المزيد عن: هادى عبد ربه صعدة تحرير أراضي باقم اليمن الرئيس اليمنى
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