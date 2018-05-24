عايدة رياض عن الرئيس السيسي: "راجلنا.. ربنا يبارك فيه" (فيديو)

أعربت الفنانة عايدة رياض، عن حبها للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "ربنا يخليه لمصر، ويباركلنا فيه، رجل مصري أصيل".



ووجهت "رياض"، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، رسالة إلى السيسي، "كلنا بنحبك، وهنفضل نحبك، والبلد كلها فرحانة بيك"، مشيرة إلى أنه تحب إخلاص الرئيس السيسي لمصر.



وأضافت أنها كانت تشعر بالخوف على مصر، وهو مادفعها للتصويت للرئيس السيسي، متابعة: "إحنا لسه لم نعطي للرئيس السيسي أي حاجة، هو راجلنا".

