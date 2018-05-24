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عايدة رياض تكشف سبب طلاقها من محرم فؤاد

الخميس 24/مايو/2018 - 11:32 م
عايدة رياض تكشف سبب طلاقها من محرم فؤاد
عايدة رياض
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هدى عبدالرازق
 
قالت الفنانة عايدة رياض، إن أول خلافاتها مع محرم فؤاد كانت متزامنة مع فيلم "أحلام هند وكاميليا"، مشيرة إلى أنه لم يكن يعلم بتصويرها الفيلم.

وأضافت "رياض"، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، أن إنشغالها بأعمالها الفنية كان سبب الخلافات المستمرة بينهما، مشيرة إلى أنها لم تستطع ترك عملها، ومحرم فؤاد رفض أن يتقبل الوضع الجديد.

وتابعت، "محرم فؤاد رجل ميتعوضش، زعلت بعد الطلاق، ولكن كنت أنانية، والسبب في الطلاق".

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