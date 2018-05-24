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نشأت الديهي: مرشد الإخوان الأسبق كان عاشقًا ومحترفًا للرقص الأفرنجي

الخميس 24/مايو/2018 - 11:27 م
نشأت الديهي: مرشد الإخوان الأسبق كان عاشقًا ومحترفًا للرقص الأفرنجي
نشأت الديهي
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أمنية فوزي
 
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن انضمام عمر التلمساني، مرشد جماعة الإخوان الراقص، إلى الجماعة كان بمثابة خرق لمبادئ جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن التلمساني انضم للجماعة عام 1933، وتولى مكتب الإرشاد عام 1976.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، أن التلمساني في كتابه "ذكريات لا مذكرات" أكد أنه كان عاشقًا ومحترفًا للرقص، وتعلم الرقص الأفرنجي في صالات عماد الدين.

وأوضح "الديهي"، أن التلمساني اعترف أن تكلفة تعليم الرقصة الواحدة كان 3 جنيه.
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