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لطيفة: "بنتقد أحلام في وشها ومبتزعلش مني"

الخميس 24/مايو/2018 - 10:40 م
لطيفة: بنتقد أحلام في وشها ومبتزعلش مني
لطيفة
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الفجر الفني
 
أشادت المطربة التونسية لطيفة، بالفنانة أحلام الإماراتية، موضحة أنها تنتقد أحلام في وجهها، ولا تغضب منها، لأنها لها معزة خاصة لديها.

وأضافت "لطيفة"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، على قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة: "أحلام من أعز الناس وأغلى الناس في حياتي، ولها معزة خاصة جدًا عندي".

وأشارت إلى أن أحلام لها خصوصية وشخصية خاصة، وأنها تتمنى أن تسمع له أغنية مصرية، وأغنية تونسية، متابعة: "أنا بموت فيها لأنها طبيعية".
المزيد عن: لطيفة شيخ الحارة بسمه وهبة انتقاد أحلام الوجة أحلام
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