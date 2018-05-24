سحور اليوم التاسع من رمضان.. حضري فول اسكندراني وبطاطس بيوريه وزبادي
الخميس 24/مايو/2018 - 10:42 م
في اليوم التاسع من شهر رمضان يمكنكِ تحضير بطاطس بيورية وفول اسكندراني وزبادي على مائدة السحور وجبة خفيفة وتحضيرها بسيط:-
بطاطس بيورية
المكوّنات:
خمسمائة غرام بطاطس مقشرة.
سبعمائة ملليترمن الحليب.
سبعون غراماً من الزبدة.
ملح طعام حسب الرغبة.
ربع ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.
ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.
طريقة التحضير:
نسلق البطاطس بالماء المملح حتّى تنضج جيداً.
نصفّيها من الماء ونهرسها هرساً ناعماً.
نضيف إليها الزبدة والحليب.
نضع النكهات عليها مثل: الملح، والثوم البودرة، والبابريكا.
نقلب جميع المكونات على نار متوسطة حتّى تتجانس المكوّنات.
نرفع القدر عن النار.
فول اسكندراني
المقادير
2 كوب فول
1/2 كوب عدس أحمر
1 بصلة متوسطة كاملة، مقشرة
1 طماطم متوسطة كاملة، مقشرة
1 فلفل أخضر متوسطة، مقطعة إلى مكعبات صغيرة
1 حبة متوسطة الحجم، مقطعة إلى مكعبات صغيرة
1 بصلة صغيرة، مقطعة إلى مكعبات صغيرة
1 ملعقة كبيرة زيت نباتي
1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحار
1 ملعقة صغيرة كمون الملح والفلفل عصير
ملعقة كبيرة من الطحينة
١ ليمونة
طريقة التحضير
لتدميس الفول، قومي بغسله جيدا.
انقعيه في الماء الدافئ لمدة ساعتين.
ضعي الفول والعدس والطماطم الكاملة والبصلة الكاملة في الدماسة.
اتركيه لطهي ليلا (8 ساعات).
بمجرد النضج، استخدامي الشوكة إلى هرس الفول وانقليه إلى وعاء متوسط الحجم.
حذقيه بالملح والكمون والفلفل والفلفل الحار. وقلبيه حتى يختلط جيدا.
اسكبي الزيت اعلى الفول.
ضعي مكعبات الفلفل الطماطم والبصل والطحينة وثم رشي عصير الليمون.
قدميه مع الخبز والطحينة.
وضعي معهم علب الزبادي واللبن والبيض والخيار وكل ما ترغبينه على مائدة السحور.