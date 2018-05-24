مصرع فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي فى غزة

توفي اليوم الخميس، الشاب الفلسطيني مهند بكر أبو طاحون 21 عاما، من مخيم النصيرات في قطاع غزة.





وأعلنت وزارة الصحة، وفاة الشاب أبو طاحون حيث قالت في بيان: إن الشاب مهند بكر أبو طاحون استشهد مساء اليوم الخميس، متأثراً بإصابته بطلق ناري في الرأس بقطاع غزة، حيث نقل لتلقي العلاج أمس الأربعاء، إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.





وأكدت وزارة الصحة، أن عدد القتلى الفلسطينيين ارتفع بوفاة أبو طاحون، منذ الثلاثين من آذار الماضي حتى اليوم إلى 120 بينهم 14 طفلا.





يذكر أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قررت يوم الجمعة 18 مايو، إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في أحداث غزة والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين.



