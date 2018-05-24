8 يوم مسلسلات رمضانية.. الاعتداء على زينة في "ممنوع الاقتراب أو التصوير"

تتصدر المسلسلات الرمضانية على رأس اهتمامات المشاهدين خلال الشهر الكريم، ويختلف الجمهور في اهتمامهم بالمسلسلات فكلًا يقع اختياره تبعًا لما يعشق من النجوم.

وبالتزامن مع اليوم الثامن من شهر رمضان، تستعرض "الفجر" أبرز ما جاء في أولى حلقات المسلسلات الرمضانية.

رسالة جديدة لمي عز الدين في رسايل

تأتى الحلقة الثامنة من مسلسل رسايل باسم "الغامض" والتي تسير في سياق مشوق للأحداث، حيث وجدت هالة " مى عز الدين" رسالة فى المتعلقات التي تم استخراجها من سيارتها التي كانت تقودها يوم الحادثة.

وعند قرأت الجواب، وجدت هالة أن شخصا يدعى "مهدى"، قام بشرح الأحداث التي ستجرى لها منذ يوم الحادثة، وبدأها بتنبؤ حدوث الحادثة إلى وصول مفتاح سيارتها الضائع إلى باب منزلها، مما زاد في حيرتها وظنوننها، دون أن تعرف أي معلومات عن الشخص الذى أرسل الجواب إلا من اسمه.

وعند خلودها إلى النوم رأت هالة حلما جديدا يظهر فيه سامح الخربوتلى " أحمد حاتم" من جديد، بالإضافة إلى اسم "محمود عامر حسن" الذى ظهر لها بالعديد من الأشكال آخرها قيام ابنها بكتابة نفس الاسم.

وفى الصباح عند ذهابها إلى العمل وجدت رسالة بريد الكترونى تحتوى على نفس الاسم الذى ظهر في حلمها الجديد، مما أدى إلى زيادة شكوكها وبحثها عن معلومات تربط هذا الشخص بعائلة الخربوتلى، وبالفعل استطاعت بمساعدة صديقتها منى في الوصول إلى شخص كان يعمل عن عائلة الخربوتلى.

الشرطة تقبض على رامز أمير في مليكة

دارت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مليكة حول زيادة التصرفات الغريبة من قبل دينا الشربينى "مليكة"، والتى زادت الشكوك حولها خاصة مع شقيقها شريف "عمر السعيد" بسبب طريقة معاملتها وتصرفاتها الجديدة التى لم تكن لتقوم بها أخته، والتى يرى فيها شخصية آية بشكل أكبر.

وبدأت ندى بسيونى "فريدة" والدة آية فى التشكك فى تصرفات مليكة، حيث إنها شعرت أنها آية عندما رأتها لأول مرة، ولذلك حاول باهر "مصطفى فهمى" مساعدتها فى فهم حقيقة شعورها بعد فقدان ابنتها التى كانت لها كل شىء فى حياتها.

كما تحدث إياد "محمد حمدى" مع شريف شقيق مليكة عن شكل علاقته الحالية بزوجته شيرى والتى قرر ترك المنزل لها بسبب سؤالها الدائم عن حقيقة الشخصية التى كان ينوى أن يهدم زواجهم بسببها، والذى أخبرها بحبه لها يوم فرح ابنة النائب العام.

واستطاعت الشرطة القبض على بشير "رامز أمير" بعد التوصل إلى معلومات حول مكان المنزل الموجود فيه، كما أنهم تمكنوا من الوصول إلى الشقة التى كانت تتواجد بها هيلين "دانا حمدان"، لكنهم وصولوا بعد أن تمكنت من الهرب.

وانتهت أحداث الحلقة بالمقابلة التى جمعت بين مليكة وإياد، وسؤالها عن حقيقة شعوره تجاه آية، وما الذى كان سيفعله حال وجودها امامه.

الاعتداء على زينة في "ممنوع الاقتراب أو التصوير"

تعرضت الفنانة زينة (كاميليا منصور) في الحلقة الثامنة من مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" للاعتداء من قبل شخص لم تكشف الأحداث بعد عن هويته، وتركها المعتدى في حالة إعياء مقيدة الأيدى وذلك وسط انقطاع الكهرباء في الفندق الذي تقطن به بفعل فاعل.

وكشفت الحلقة أن كاميليا قد عانت كثيرًا في الماضى من غيرة صديقتها نسرين أمين (مهرة)، حيث أوقعتها هذه الغيرة في مآزق كثيرة وأثرت سلبًا على مسيرتها المهنية، أما أحمد فؤاد سليم فقد قامت زوجته حنان سليمان بالاتصال بمستشفى الأمراض العقلية وطالبت الممرضين إجبار زوجها على الذهاب معهم وإيداعه المستشفى.