‏السلطات القطرية تستمر في استفزاز القبائل وتحتجز ‎صالح بن جابر الحمران





أكد جابر آل كحلة المري من أبناء عمومة المحتجز في مطار الدوحة صالح بن جابر الحمران بانه تم احتجاز قريبة، وذلك بسبب ان قريبة مهجر ومسقط الجنسية.





وأضاف جابر المري، بان قريبة يعاني من مرض القلب وهذا الاحتجاز الظالم يشكل خطراً على حياته.





وقال جابر المري: “بان قريبة ذهب الى قطر برفقه اسرته لزيارة اشقائه المتواجدين هناك”، وزاد في حديثه: “بأن السلطات القطرية تسعى لترحيل قريبة لدولة الكويت وهي الوجهة التي اتى منها”، مبينًا أنه تم ارسال بيان من منظمات اوروبية تطالب بالإفراج عنه فوراً.





وجاء بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا بالمطالبة في النظر على قضية الأسرة القطرية المسحوب جنسيتها والعالقة في مطار الدوحة منذ ساعات، رافضة السلطات القطرية ادخالها الى قطر، الأسرة مكونة من أب وزوجته وطفل، أن السيد صالح بن جابر الحمران (أب الأسرة) يعاني من مشاكل صحية في القلب ما يدعي إلى ضرورة تيسير إجراءات دخوله ودخول اسرته إلى الاراضي القطرية.





واضاف بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا واروبا بانها تواصلت مع أحد أقرباء السيد صالح وهو المواطن القطري جابر الكحلة المري الذي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس المنظمة عبد الرحمن نوفل ضرورة التدخل السريع لحل المشكلة التي من الممكن أن ينتج عنها انعكاسات سلبية تؤدي إلى تدهور حالة السيد صالح الصحية.





وتستنكر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا واوروبا سياسة التمييز التي لا تزال تنتهجها السلطات القطرية بحق أبناء قبيلة الغفران، وتعتبر هذا انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وايضا القرارات الأممية المعنية في الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، وأن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا واوروبا تطالب من السلطات القطرية بالفور الإفراج عن هذه الأسرة التي قدمت إلى قطر لغرض زيارة ذويها.





كما أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا واوروبا تحمل السلطات القطرية كامل المسؤولية عن سلامة الأسرة وتحديدا سلامة اب هذه الأسرة.





يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا واوروبا ستقوم بإرسال نسخة عن هذا البيان مرفقة برسالة خطية إلى سفارة دولة قطر في فيينا تطالب فيها بالإفراج الفوري عن هذه الأسرة والسماح لهم بالدخول إلى الاراضي القطرية.



