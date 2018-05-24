إعلان قائمة منتخب صربيا المبدئية لمونديال روسيا

أعلن مدرب منتخب صربيا لكرة القدم ملادن كرستاييتش الخميس تشكيلة اولية من 27 لاعبا للمشاركة في كأس العالم في روسيا من 14 يونيو حتى 15 يوليو.





وقال كرستاييتش (44 عاما) في مؤتمر صحفي في بلغراد "انه نجاح بالفعل (تأهلنا الى المونديال)، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتمثيل صربيا على افضل وجه".





وتابع "سنستفيد من الاستعدادات في النمسا (مطلع حزيران/يونيو) للاعداد بأفضل طريقة لمباراتنا ضد كوستاريكا، التي تعتبر الاهم بالنسبة لنا في الوقت الحالي".





وتلتقي صربيا مع كوستاريكا في مباراتها الاولى في المونديال ضمن منافسات المجموعة الخامسة، التي تضم ايضا البرازيل وسويسرا.





ويبرز في التشكيلة الاولية لصربيا التي ستقلص الى 23 لاعبا في الرابع من الشهر المقبل كحد اقصى، كل من لاعب وسط مانشستر يونايتد نيمانيا ماتيتش (29 عاما) ونجم لاتسيو الايطالي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (23 عاما).





ويأمل كرستاييتش في الاستفادة من خدمات مدافع شالكه الالماني المصاب بالركبة اليمنى منذ نيسان/ابريل ماتييا ناستازيتش بتأكيده "انه لاعب مهم. لقد اظهر مؤهلاته في التصفيات"، مشيرا الى ان القرار سيتخذ بعد الفحوصات الطبية المتوقعة السبت في بلغراد حيث تلقى اللاعب العلاج.





وتخوض صربيا مباراتين وديتين في النمسا ضد تشيلي في 4 حزيران/يونيو، وضد بوليفيا في 9 منه.

وهنا اللاعبون الـ 27:





- لحراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش (بارتيزان بلغراد)، بردراغ رايكوفيتش (ماكابي)، الكسندر يوفانوفيتش (اروس الدنماركي) وماركو ديميتروفيتش (ايبار الاسباني)

- للدفاع: الكسندر كولاروف (روما الايطالي)، انطونيو روكافينا (فياريال الاسباني)، ميلان روديتش (النجم الاحمر بلغراد)، برانيسلاف ايفانوفيتش (زينيت سان بطرسبورغ الروسي)، اوروس سباييتش (اندرلخت البلجيكي)، ميلوش فيليكوفيتش (فيردر بريمن الالماني)، دوسكو توسيتش (بشيكتاش التركي)، ماتييا ناستازيتش (شالكه الالماني) ونيكولا ميلنكوفيتش (فيورنتينا الايطالي)

- لخط الوسط: نيمانيا ماتيتش (مانشستر يونايتد الانكليزي)، لوكا ميليفوييفيتش (كريستال بالاس الانكليزي)، ماركو غروييتش (كارديف سيتي الويلزي)، نيمانيا ماكسيموفيتش (فالنسيا الاسباني)، دوشان تاديتش (ساوثمبتون الانكليزي)، اندريا زيفكوفيتش (بنفيكا البرتغالي)، مييات غاسينوفيتش (اينتراخت فرانكفورت الالماني)، فيليب كوستيتش (هامبورغ الالماني)، نيمانيا رادونفيتش (النجم الاحمر بلغراد)، سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (لاتسيو الايطالي) واديم لياييتش (تورينو الايطالي)

- للهجوم: الكسندر ميتروفيتش (فولهام الانكليزي) والكسندر برييوفيتش (باوك تيسالنويكي اليوناني) ولوكا يوفيتش (فرانكفورت الالماني)



