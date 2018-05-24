أهداف رمضانية (8).. "بركات" يقود الأهلي لنهائي إفريقيا بثنائية في شباك الزمالك

من ذكريات الكرة المصرية فى شهر رمضان المبارك، مباريات كلاسيكو القمة المصرية بين الأهلي والزمالك والذى دوما ما يحمل معه المتعة والإثارة.

التقى الأهلي والزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2005 فى شهر رمضان المبارك، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

ونجح محمد بركات زئبقي الكرة المصرية في التألق فى هذه المباراة وتسجيل ثنائية إفريقية فى شباك الزمالك، قادت فريقه للعبور للمباراة النهائية، قبل التتويج بلقب البطولة الرابعة للقلعة الحمراء فى دورى الأبطال على حساب النجم الساحلي التونسي.