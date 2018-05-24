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توتنهام يمدد عقد بوكيتينو حتي 2023

الخميس 24/مايو/2018 - 10:34 م
توتنهام يمدد عقد بوكيتينو حتي 2023
بوكيتينو
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وكالات
 
أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم الخميس توقيع مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عقدا جديدا يبقيه في صفوف النادي اللندني حتى سنة 2023، ليضع بذلك حدا للجدل حول مستقبله.

وقاد المدرب الارجنتيني توتنهام الى إنهاء الدوري الانكليزي الممتاز في أحد المركزين الثاني أو الثالث في المواسم الثلاثة الماضية.

وقال بوكيتينو في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني لنادي شمال لندن "أنا فخور بتوقيع عقد طويل المدى في الوقت الذي يشهد النادي إحدى أبرز المراحل في تاريخه، وبأن اكون مدربا لقيادة الفريق في ملعبنا العالمي الجديد".

وينتقل توتنهام الموسم المقبل الى ملعبه الجديد الذي يتسع لـ 62 الف متفرج، بعدما خاض منافسات الموسم الحالي على استاد ويمبلي الشهير في لندن بانتظار اكتمال الاعمال في ملعبه.

وتابع الارجنتيني "هذا من العوام التي تجعل من منصبي أحد اكثر المناصب اثارة في عالم كرة القدم"، مضيفا "لقد وضعنا خططا لضمان البناء على العمل الرائع الذي ساهم كل واحد به في الاعوام الاربعة الماضية".

من جهته، قال رئيس النادي دانيال ليفي "ماوريسيو عزز روح الفريق بطريقة مذهلة واعتمد اسلوبا في اللعب أحب مشجعو النادي مشاهدته"، مؤكدا "أعرف انهم سيرحبون بهذا الالتزام مع ماوريسيو".

وبدأ بوكيتينو (46 عاما) مهمته مع توتنهام في 2014 قادما من ساوثمبتون، الا ان الأسابيع الماضية حفلت بتقارير صحافية عن احتمال انتقاله لتدريب فريق آخر. وأشارت بعض هذه التقارير الى ان تشلسي بطل موسم 2016-2017، سيسعى الى التعاقد مع بوكيتينو في حال عدم إقالة مدربه الحالي الايطالي أنطونيو كونتي أو اختيار الأخير الرحيل.

وحل توتنهام ثالثا في ترتيب الدوري الانكليزي لهذا الموسم خلف البطل مانشستر سيتي ووصيفه مانشستر يونايتد، وسيشارك في الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، وذلك للموسم الثالث تواليا.

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