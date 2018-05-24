نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الخبراني والغزواني





نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لكلٍ من ذوي الشهيد الرقيب أول محمد بن جابر يحي خبراني، وذوي الشهيد الرقيب حسن بن سلمان أحمد غزواني من منسوبي القوات البرية، اللذان استشهدا دفاعاً عن الوطن في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي في منطقة جازان.





وعبّر عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعياً الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.





من جانبهم عبر ذوو الشهيدين الخبراني والغزواني، عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذيْن استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الوطن الغالي.



