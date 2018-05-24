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ملعب إسطنبول يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020

الخميس 24/مايو/2018 - 10:33 م
ملعب إسطنبول يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020
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وكالات
 

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم في ختام اجتماع لجنته التنفيذية الخميس في كييف، ان نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا لعام 2020 سيقام على ملعب اتاتورك الاولمبي في اسطنبول.


وسبق لملعب إسطنبول الاولمبي الذي يتسع لـ 76 الف متفرج، ان احتضن نهائي نسخة 2005 الذي صنف من الأروع في تاريخ المسابقة حيث فاز ليفربول الانكليزي بركلات الترجيح على ميلان الايطالي بعد ان أنهى الشوط الأول متخلفا بثلاثية نظيفة.

ويقام نهائي المسابقة لعام 2018 السبت في كييف بين ليفربول نفسه وريال مدريد الاسباني حامل اللقب في الموسمين الاخيرين.

وتستضيف مدينة غدانسك البولندية نهائي مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) لعام 2020.

وسبق أن وقع الخيار على مدريد لاستضافة نهائي دوري الأبطال لعام 2019، على أن تحتضن باكو نهائي "يوروبا ليغ".

واختيرت مدينة بورتو البرتغالية لتكون مسرحا لمباراة الكأس السوبر بين بطل دوري الابطال وبطل "يوروبا ليغ" في 2020، في حين تقام مباراتا 2018 في تالين (استونيا) و2019 في اسطنبول.


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