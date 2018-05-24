واشنطن: أرسلنا فريقا لسنغافورة للتحضير للقمة ووفد كوريا الشمالية لم يحضر

صرح أحد كبار ممثلي البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن بلادة أرسلت الأسبوع الماضي، إلى سنغافورة مجموعة عمل للتحضير لعقد القمة مع كوريا الشمالية، لكن وفد كوريا الشمالية لم يحضر.





وقال الممثل للصحفيين، خلال الرحلة الثانية لوزير الخارجية الأمريكي بومبيو، إلى كوريا الشمالية، وعدت الأخيرة بأن يجتمع الجانبان في سنغافورة الأسبوع الماضي للعمل معا على الخدمات اللوجستية والاستعدادات للقمة.





وتابع وقد أرسل البيت الأبيض، نائب رئيس الأركان، وفريقه إلى سنغافورة، انتظروا وانتظروا، لكن الكوريون الشماليون لم يأتوا"، وأَضاف أن ممثلو كوريا الشمالية، لم يستجيبوا على المحاولات العديدة للولايات المتحدة بالاتصال معهم.



