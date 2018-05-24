قرعة رولان جاروس.. طريق مفروش بالورود لنادال

حصل الإسباني رافاييل نادال المصنف أول عالمياً على طريق سهل نحو لقبه الحادي عشر، ويستهل مشواره ضد الأوكراني ألكسندر دولغوبولوف المصنف 54.

ويتقدم نادال، المتوّج الأسبوع الماضي بلقبه الثامن في دورة روما والذي أحرز لقبه الحادي عشر في كل من برشلونة ومونتي كارلو، 7-2 في المواجهات المباشرة ضد دولغوبولوف.

وقال نادال خلال سحب القرعة: "من الجيد دوماً أن أعود إلى باريس حيث عشت لحظات رائعة في مسيرتي".

وسيتفادى نادال (31 عاماً) مواجهة المتوجين السابقين الصربي نوفاك دجوكوفيتش والسويسري ستانيسلاس فافرينكا بالإضافة إلى الاختصاصي على الأراضي الترابية النمساوي دومينيك تييم، إذ وقعوا في النصف الآخر من القرعة حيث يحتل الألماني ألكسندر زفيريف المركز الثاني.

وقد يواجه نادال في طريقه إلى النهائي صديق طفولته الفرنسي ريشار غاسكيه في الدور الثالث، الكندي دنيس شابوفالوف في دور الـ16، الجنوب أفريقي كيفن أندرسون الذي تغلب عليه في نهائي فلاشينغ ميدوز 2017، والكرواتي مارين سيليتش الثالث في نصف النهائي.

ولم يتخط زفيريف الذي خسر نهائي روما الأسبوع الماضي أمام نادال، الدور الثالث في باريس وخرج من الدور الأول العام الماضي.

وفي غياب السويسري روجيه فيدرر، يستهل زفيريف (21 عاماً) مشواره ضد الليتواني ريكارديس بيرانكيس.

أمّا دجوكوفيتش (31 عاماً)، حامل لقب 2016 والذي تراجع إلى المركز 22 عالمياً بعد معاناته في التعافي من إصابة بكوعه، فيواجه متأهلاً من التصفيات وقد يلتقي البلغاري غريغور ديميتروف في الدور الرابع.

وأظهر دجوكوفيتش بعضاً من مستوياته السابقة عندما بلغ نصف نهائي دورة روما وخسر أمام نادال.

ويستهل فافرينكا المتوج باللقب في 2015 ووصيف نادال العام الماضي مشواره ضد الإسباني غييرمو غارسيا لوبيز.

وغاب المخضرم فافرينكا ثلاثة أشهر بعد جراحة في ركبته وعاد إلى الملاعب هذا الأسبوع في جنيف حيث فاز في مباراة واحدة قبل الخروج في ربع النهائي الخميس.