الجمهور عن ظهور عباس جعفر في "الهيبة العودة": كل الهيبة تخلت عن جبل إلا بيت جعفر

أشاد رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بمرور الكوميديان اللبناني عباس جعفر في آخر مشهد من الحلقة الثامنة لمسلسل "الهيبة العودة" والتي عُرضت مساء اليوم.





وكعادة جعفر، ظهر بطريقة كوميدية وساخرة في مشهد هروب جبل شيخ الجبل، تيم حسن، حيث اكتشف الضباط على الحدود اللبنانية وجود عباس داخل عربة السجن بدلا من جبل حيث قام بالسخرية ورقص الدبكة وادعى الجنون.





وأعرب الجمهور عن سعادتهم بظهور عباس حيث تمنوا أن يكون له دور في الهيبة وليس ظهور شرفي، وربطوا هذا المشهد بأحداث المسلسل حيث مزح الجمهور قائلًا: "كل عائلات الهيبة تخلت عن جبل إلا بيت جعفر".





مسلسل "الهيبة" حقق نجاحًا كبيرًا في جزءه الأول، ويعتمد هذا الجزء على الفلاش باك لمعرفة الأسباب التي بنيت عليها أحداث الجزء الأول والصراع والقسوة التي وصل إليها جبل شيخ الجبل، ويشارك في بطولته الفنانة نيكول سابا وعبدو شاهين و اويس مخللاتي وإخراج سامر البرقاوي.