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شروط الزمالك في معسكر الخليج

الخميس 24/مايو/2018 - 10:29 م
شروط الزمالك في معسكر الخليج
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هاني عصام
 
وضعت إدارة الزمالك شروط هامة في ملف معسكر الصيف بعد العروض الشفهية التي تلقوها من جانب بعض شركات التسويق.

ويتمسك مسئولو الأبيض بضمانات كافية لكل بنود أي عقد والحصول على موافقات رسمية من الأندية التي سيواجهها الزمالك في معسكرات الصيف بالإضافة إلى الأماكن التي سيقيم الفريق بها في الخارج من خلال فندق الإقامة وأماكن التدريب.
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