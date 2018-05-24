شروط الزمالك في معسكر الخليج



ويتمسك مسئولو الأبيض بضمانات كافية لكل بنود أي عقد والحصول على موافقات رسمية من الأندية التي سيواجهها الزمالك في معسكرات الصيف بالإضافة إلى الأماكن التي سيقيم الفريق بها في الخارج من خلال فندق الإقامة وأماكن التدريب.

وضعت إدارة الزمالك شروط هامة في ملف معسكر الصيف بعد العروض الشفهية التي تلقوها من جانب بعض شركات التسويق.