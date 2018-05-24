قرعة رولان جاروس.. مواجهة محتملة بين شارابوفا وسيرينا ويليامز

وتلتقي سيرينا مع التشيكية كريستينا بليسكوفا المصنفة 70 عالمياً في الدور الأول، فيما تواجه شارابوفا، المصنفة 29 عالمياً راهناً، إحدى المتأهلات من التصفيات.

ويمكن لشارابوفا المصنفة سادسة ملاقاة كارولينا بليسكوفا، شقيقة كريستينا، في الدور الثالث.

وتعود ويليامس وشارابوفا إلى البطولة الفرنسية بعد غيابها عن نسخة 2017. وابتعدت سيرينا بسبب حملها في طفلتها الأولى، فيما لم تحتل الروسية مركزاً يخولها المشاركة بعد عودتها من الإيقاف لمدة 15 شهراً بسبب تعاطي مواد محظورة كما لم تحصل على بطاقة دعوة من المنظمين.

وأصيبت شارابوفا، حاملة اللقب في 2012 و2014، قبل الدورة ولم تحاول خوض التصفيات التأهيلية.

بدورها، حصلت سيرينا التي تراجعت إلى المركز 453 عالمياً على تصنيف محمي، للمشاركة في البطولة التي أحرزت لقبها ثلاث مرات في 2002 و2013 و2015.

ولم تكن سيرينا على رأس إحدى المجموعات، وبالتالي كانت أمام خطر مواجهة إحدى اللاعبات المميزات باكراً، ما خلق جدلية في الولايات المتحدة.

وتحاول ابنة السادسة والثلاثين العودة إلى سابق مستوياتها بعد إنجابها طفلتها الأولى في أيلول/سبتمبر الماضي، علماً أنها ابتعدت عن الملاعب منذ مطلع كانون الثاني/يناير 2017 بعد تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، على حساب شقيقتها فينوس.

وعلى رغم عودتها بشكل تدريجي في آذار/مارس الماضي، إلاّ أنها لم تخض هذا الموسم سوى أربع مباريات في دورتي إنديان ويلز وميامي الأميركيتين، ففازت مرتين وخسرت مرتين.

وتتقدم سيرينا على شارابوفا 19-2 في المواجهات المباشرة.

وتلتقي الرومانية سيمونا هاليب الأولى مع الأميركية أليسون ريسكي والدنماركية كارولاين فوزنياكي الثانية وبطلة أستراليا مع الأميركية دانيال كولينز.



