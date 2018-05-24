حسام البدري وسليم الأنصاري يتصدران ترند "تويتر"
الخميس 24/مايو/2018 - 10:22 م
شيماء عطية
تصدر هاشتاج "حسام البدري" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء في المركز الثاني ضمن أكثر الهاشتاجات شيوعًا بين نشطاء الموقع، وذلك بعد عرض الحلقة الثامنة من برنامج المقالب "رامز تحت الصفر" والتي كان ضيفها حسام البدري.
كما حل هاشتاج "سليم الإنصاري" في المركز الرابع، وذلك بعد اشتعال الأحداث في الحلقة الثامنة من مسلسل "كلبش٢"، ومقتل الشخصية وهو ما ينتظر المشاهدين التأكد من حقيقته في الحلقة المقبلة.
ولايزال هاشتاج "الوصية" متوجدًا ضمن أكثر الهاشتجات تداولًا في الموقع حيث جاء في المركز الخامس.
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