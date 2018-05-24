بالصور.. أسعار ومواصفات أبرز 7 سيارات SUV بالسوق المصري

نرصد لكم أبرز 10 سيارات SUV متعددة الاستخدامات متاحة في السوق المصري، إليكم السعر والمواصفات:-

توسان تأتي توسان بـ 5 فئات مختلفة بفوانيس ضباب أمامية وخلفية، ومرايا جانبية كهربائية.

كما تمتاز جميع الفئات بوسائل الأمان الأساسية مثل الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام فرامل ABS وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

والأسعار الرسمية للتوسان تبدأ من 465 ألف جنيه للفئة الأولى، 490 ألف جنيه للفئة الثانية، 512 ألف جنيه للثالثة، 537 ألف جنيه للفئة الرابعة، وأخيراً 628 ألف جنيه لأعلى فئة.

سيارة أوبل الـsuv مزودة بمحرك سعة 1.6 لتر مزود بشاحن تيربو بقوة 163 "حصان" مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتتميز السيارة بامتلاكها مقاعد طبية لمرضى العمود الفقري، كما تمتاز مقاعدها بخاصية المساح، ذلك فضلًا عن قدرتها على مساعدة السائق من خلال حساسات الركن ومثبت السرعة>

يبلغ السعر الرسمي للفئة الأولى القياسية 520 ألف جنيه و560 للفئة الثانية، فيم يصل سعر الفئة الثالثة والأعلى إلى 600 ألف جنيه.

نيسان قاشقاي 2018 من أبرز السيارات المتاحة في سوق السيارات العائلية SUV متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، ويتضمن الطراز الجديد مميزات فارهة مثل مرايات جانبية كهربائية، منفذان USB و AUX، وتقنية البلوتوث للرد على الهاتف، سقف بانوراما وجنوط معدني 19 بوصة.

كما تم إضافة تقنية الرؤية شاملة الأبعاد السيارة (AVM) وحساسات ركن أمامية وخلفية وتكييف مزدوج يعطي السائق إمكانية التحكم فيه بسهولة، إضافة إلى مقاعد جلدية وعجلة قيادة متعددة الوظائف وخاصية مثبت السرعة Cruise Control.

وتعتمد قاشقاي الجديدة كليًا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.2 لتر Turbo قادر على توليد قوة تبلغ 117 "حصان" عند 4500 دورة في الدقيقة ويعمل بوقود 92 وهو ما يجعل السيارة أقل استهلاكًا للوقود وأكثر كفاءة بين فئاتها.

وتطرح السيارة في فئتين الأولى بـ 435 ألف جنيه، بينما تصل الفئة الثانية إلي 455 ألف جنيه.

سيارة داستر طرحت الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، وكيل علامة "رينو" التجارية في مصر الجيل الجديدة من "داستر" التي تنتمي إلى فئة السيارات الـsuv متعددة الاستخدامات.

السيارة الجديدة مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.

وطرح وكيل رينو السيارة بأسعار تبدأ من 320 ألف جنيه، للفئة الأولى، 336 ألف للثانية، بينما تصل أعلي فئة إلي 360 ألف جنيه .

إكليبس طرحت شركة مودرن موتورز وكيل علامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر خمس طرازات مختلفة التجهيزات لسيارة "إكليبس" التي تنتمي إلي فئة الـsuv.

وطرح وكيل "ميتسوبيشي"، السيارة الجديدة بمحرك من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر معزز بشاحن التربو الهوائي مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك بتقنية الـ CVTمن 8 سرعات، بقوة 152 "حصان".

وتتوافر في أكبس عدد كبير من مواصفات الأمان أبرزها، نظام تنبيه حركة المرور، كاميرا 360 درجة ، حساسات للركن، قفل مركزي ، نظام رصد النقطة العمياء ، 7 وسائد هوائية .

والأسعار الرسمية لإكليبس تبدأ من 430 ألف جنيه للفئة الأولي، 455 ألف جنيه للفئة الثانية، 485 ألف جنيه للثالثة، 545 ألف جنيه للفئة الرابعة، وأخيراً 565 ألف جنيه لأعلي فئة الرباعية الدفع .

سيارة بيجو 3008 السيارة مزودة بمحرك سعة 1.6 لتر رباعي الاسطوانات مزود بشاحن تربو، بقوة 163 "حصان"، والعزم الأقصى 240 نيوتن عند 1400 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

وتبلغ سرعة السيارة القصوى 201 كم/س عند وصول المحرك لـ6000 لفة في الدقيقة، وتستطيع التسارع من الثبات وحتى 100 كم/س في 9.5 ثانية.

وسيارة بيجو 3008 تأتي إلي السوق المصري بأسعار تبدأ من 540 ألف جنيه .