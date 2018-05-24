تيم حسن يهرب من السجن بعد حبسه عامين في "الهيبة العودة"

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "الهيبة العودة"، هروب جبل شيخ الجبل "تيم حسن" من السجن بعد حبسه عامين في سوريا، وذلك أثناء نقله إلى لبنان ضمن اتفاقية تسليم المشتبه بهم.





وفور وصول عربة السجن إلى الحدود اللبنانية يكتشف الضباط عدم وجود جبل بها ووجود شخص آخر يدعي الجنون.





وعلى الجانب الآخر كشفت غيبة جبل ودخوله السجن عمن يدعمه ومن انتظر وقوعه حتى يشعل الهيبة ويمسك بزمام الأمور.





مسلسل الهيبة حقق نجاحا كبيرا في جزئه الأول، ويعتمد في هذا الجزء على الفلاش باك لمعرفة الاسباب التي بنيت عليها أحداث الجزء الأول والصراع والقسوة التي وصل إليها جبل شيخ الجبل، ويشارك في بطولته الفنانة نيكول سابا وعبدو شاهين و اويس مخللاتي وإخراج سامر البرقاوي.