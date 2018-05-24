بعد إخلاء السعودية سبيلها.. ضحية "العمرة المزيفة" تناشد "السيسي" بإرجاعها لمصر

علقت الحاجة سعدية، على عدم السماح لها بالسفر من المملكلة العربية السعودية لمصر بعد إخلاء سبيلها، قائلة: "أنا مش عارفة أن قاعدة ليه لحد دلوقتي، أنا ذنبي إيه".





وناشدت "الحاجة سعدية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالتدخل بالإفراج عنها، معقبة: "عايزاه يشوفلي حل، لأني أنا تعبانة، وممكن أموت، في عرضكم يا أهل الكرم شوفولي حل أنا بريئة".





ودخلت في نوبة بكاء قائلة: "نفسي أقضي رمضان في وسط ولادي، مش عارفة في إيه والله، يرضي الملك سلمان إني أموت هنا، نفسي الحس تراب بلدي، ياريت الرئيس عبد الفتاح السيسي يتصل بالملك سلمان، أنا خارجة من السجن بقالي 28 يوما، أعمل إيه".





وأضافت "هدى"، نجلة الحاجة سعدية، خلال نفس المداخلة، أنها غير قادرة على الأكل والشرب في شهر رمضان بدون والدتها، معقبة: "كنا بنتونس بيها، أتوسل للملك سلمان يرجعلي أمي، هي ذنبها إيه، أنا عايزة أمي، مش قادرة استغنى عنها".





يذكر أن سعدية عبدالسلام حماد، 75 سنة، تم القبض عليها، في السعودية بعد تفتيش حقيبة كانت تحملها، وتبين أن بها مواد مخدرة.



