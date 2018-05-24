مقتل داعشيين شمال شرقي العراق

قتل أربعة من مسلحي داعش، وعراقيان، أثناء إحباط القوات الأمنية العراقية لهجوم شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في إحدى القرى في مدينة جلولاء في محافظة ديالى شمال شرقي العراق.





وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة 74 ووفق معلومات استخبارية دقيقة، تحبط محاولة تعرض لعصابات داعش الإرهابية على إحدى القرى في منطقة شيخ بابا التابعة لناحية جلولاء في ديالى.





وتابع رسول، أن العملية كانت تهدف إلى اغتيال عدد من المواطنين في المنطقة، ولكن القوات اشتبكت معهم وقتلت 3 إرهابيين، فيما فجر الرابع نفسه مما أدى إلى استشهاد اثنين من المواطنين العزل.





وفي وقت سابق من اليوم، أقدم إرهابي على تفجير سترة ناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية عند مدخل متنزه الصقلاوية في بغداد، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين بجروح.



