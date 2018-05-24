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عروض الخليج تهدد إنضمام مرعي للزمالك

الخميس 24/مايو/2018 - 10:16 م
عروض الخليج تهدد إنضمام مرعي للزمالك
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هاني عصام
 
تلقى عمرو مرعي مهاجم فريق النجم الساحلي التونسي عدة عروض في الفترة الأخيرة لينافسوا الزمالك على ضم اللاعب ؛ ولم يحسم اللاعب موقفه بشكل نهائي حتى الآن خاصة وانه سبق ورفض عرض الزمالك وقت تواجده على مع فريق إنبي.

كما أن اللاعب يسعى لدراسة كل العروض المقدمة له بشكل جيد قبل البت في مصيرها ويبحث عن الجانب الفني الأفضل له وضمان المشاركة في التشكيلة الأساسية بالإضافة إلى المقابل المادي المناسب أيضا.
المزيد عن: كورة عمرو مرعي رياضة النجم الزمالك الخليج
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