"النقد الدولي" يعتمد اللوائح المنظمة للتمويل الإسلامي

اعتمد صندوق النقد الدولي المبادئ الاساسية لتنظيم التمويل الإسلامي، والتي تم تطويرها من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية "إي إف إس بي"، بمشاركة من الأمانة العامة للإشراف على البنوك في مدينة بازل السويسرية.





وأكد صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، أن مجموعة المبادئ المعتمدة للتمويل الإسلامي، تهدف لتنظيم الصناعة المصرفية الإسلامية والإشراف عليها، مع مراعاة خصوصية البنوك الإسلامية.





وأشار الصندوق، أن مبادي التمويل الإسلامي "سي بي إي إف أر"، ستساهم في الاستقرار المالي الدولي، مع توفير حوافز لتحسبن إطار التحوط للصناعة المصرفية الإسلامية عبر القنوات القضائية.





ونوه البيان، إلى أن قطاع التمويل الإسلامي مستمر في النمو ويتطور في الحجم والتعقيد، مع تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية في أكثر من 60 دولة، منوهاً إلى أن نمو التمويل الإسلامي يمثل فرصاً هامة لتعزيز الشمول المالي، وتعميق الأسواق المالية، وتعبئة التمويل للتنمية من خلال تقديم طرق تمويل جديدة وجذب السكان "غير المتعثرين" الذين لم يشاركوا في النظام المالي.