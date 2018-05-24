مفتي الجمهورية: كل عمل مجتمعي يجني الناس منه فائدة هو عبادة لله
الخميس 24/مايو/2018 - 10:16 م
جهاد جمال
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن العمل الذي يعمله الإنسان سواء كان عبادة لربه أو عملًا يقدمه لوطنه أو خدمة لأسرته كلها أعمال متكاملة ليس بينها تقاطع.
وتابع علام، خلال حواره المذاع عبر فضائية "on live"، مساء الخميس، أن الأعمال التي ينفذها الإنسان بالإخلاص حقيقي تكون مثمرة، مشيرًا إلى أن العبد مأمور من قبل الله أن يسلك سلوك حسن في المجتمع.
وكشف مفتي الجمهورية، أن كل عمل مجتمعي يجني الناس منه فائدة فهو داخل في دائرة العبادة، حتى وإن لم يكن صوم أو صلاة أو حج لبيت الله، مشيرًا إلى أن دور رب الأسرة أن يغرز في أبناءه حب الإخلاص لله في كل شيء يفعله.
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