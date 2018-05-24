ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مفتي الجمهورية: كل عمل مجتمعي يجني الناس منه فائدة هو عبادة لله

الخميس 24/مايو/2018 - 10:16 م
مفتي الجمهورية: كل عمل مجتمعي يجني الناس منه فائدة هو عبادة لله
طباعة
جهاد جمال
 
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن العمل الذي يعمله الإنسان سواء كان عبادة لربه أو عملًا يقدمه لوطنه أو خدمة لأسرته كلها أعمال متكاملة ليس بينها تقاطع. 

وتابع علام، خلال حواره المذاع عبر فضائية "on live"، مساء الخميس، أن الأعمال التي ينفذها الإنسان بالإخلاص حقيقي تكون مثمرة، مشيرًا إلى أن العبد مأمور من قبل الله أن يسلك سلوك حسن في المجتمع.

وكشف مفتي الجمهورية، أن كل عمل مجتمعي يجني الناس منه فائدة فهو داخل في دائرة العبادة، حتى وإن لم يكن صوم أو صلاة أو حج لبيت الله، مشيرًا إلى أن دور رب الأسرة أن يغرز في أبناءه حب الإخلاص لله في كل شيء يفعله. 
المزيد عن: مفتي الجمهورية التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الفتح الرباطي - المغرب
5
x
21:00
0
السالمية - الكويت
الاتحاد السكندري - مصر
4
x
21:00
0
أساس تيليكوم - جيبوتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/24/2018 10:50:13 PM