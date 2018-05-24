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اعتقال قيادي فرنسي بارز في داعش بالرقة

الخميس 24/مايو/2018 - 10:10 م
اعتقال قيادي فرنسي بارز في داعش بالرقة
أرشيفية
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اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية، القيادي الفرنسي، من تنظيم داعش أدريان ليونيل غيهال، في الرقة شمالي سوريا.

ويتهم غيهال، بأنه الشخص الذي أعلن تبني تنظيم داعش تنفيذ الهجوم الدامي في مدينة نيس الفرنسية، في شهر يوليو 2016.

وحكم على أدريان ليونيل غيهال، سنة 2012 في فرنسا بالسجن مدة أربع سنوات، بتهمة تدبير عمل هجومي ضد بلاده، وذلك قبل أن يفرّ إلى سوريا ثمّ العراق، حيث سيطر التنظيم على أراض واسعة هناك سنة 2014.
المزيد عن: هجمات فرنسا نيس الفرنسية فرنسا سوريا الديمقراطية داعش الرقة
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