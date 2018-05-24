اعتقال قيادي فرنسي بارز في داعش بالرقة

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية، القيادي الفرنسي، من تنظيم داعش أدريان ليونيل غيهال، في الرقة شمالي سوريا.





ويتهم غيهال، بأنه الشخص الذي أعلن تبني تنظيم داعش تنفيذ الهجوم الدامي في مدينة نيس الفرنسية، في شهر يوليو 2016.



