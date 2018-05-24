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لطيفة: ثورات الربيع العربي كانت مؤامرة على المنطقة بالكامل (فيديو)

الخميس 24/مايو/2018 - 09:13 م
لطيفة: ثورات الربيع العربي كانت مؤامرة على المنطقة بالكامل (فيديو)
لطيفة
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أمنية فوزي
 
أكدت الفنانة لطيفة، مُطربة تونسية، أنها لم تكن مقربة من النظام التونسي السابق، وأنها تواصلت مع الرئيس زين العابدين بن علي مرتين فقط، أثناء حصولها على وسام.

وأضافت "لطيفة"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الخميس، أن جميع الاتهامات الموجهة إليها في هذ الشأن ادعاءات، مؤكدة أنها لم تستفاد من النظام، مثل غيرها من الفنانين الذين حصلوا على أراضي ومزارع وغيرها، وأن كل ما تفعله من أجل الوطن فقط.

وأشارت إلى أن ثورات الربيع العربي كانت مؤامرة على المنطقة العربية بالكامل، ولا زالت المؤامرة موجودة، ولكن الظروف كانت مهيأة لاندلاع ثورة في تونس؛ ولذلك انتفض الشعب التونسي، مضيفة أنها لم تهتم بوضع اسمها على قائمة الاغتيالات بتونس.
المزيد عن: مصر لطيفة زين العابدين بن علي تونس بسمه وهبة التوك شو اخبار مصر
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