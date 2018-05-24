الدفاع الجوي السوري يتصدى لأجسام معادية بمطار الضبعة بحمص

تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان صاروخي خارجي استهدف مطار الضبعة بريف حمص الجنوبي الغربي.





وأكدت مصادر أهلية في ريف مدينة حمص، معاينة ومشاهدة صواريخ يعتقد أنها تابعة لقوات الدفاع الجوي السوري، أطلقتها باتجاه طائرة معادية وتؤكد تحقيق إصابة مباشرة.





في حين أفادت مصادر، بأن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ التي استهدفت المطار فيما سقطت القسم الآخر في الأراضي الزراعية بمحيط المطار، ولم تتبن أية جهة حتى اللحظة مسؤوليتها عن هذا الهجوم.





وسمع الأهالي، دوي انفجارات في محيط مطار الضبعة العسكري غربي حمص قرب الحدود اللبنانية، وتحدثوا لـ "سبوتنيك" عن التصدي لأجسام معادية في المنطقة.



