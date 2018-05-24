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تعرف على حقيقة بيع سجادة بـ3 ملايين في الرياض

الخميس 24/مايو/2018 - 09:00 م
تعرف على حقيقة بيع سجادة بـ3 ملايين في الرياض
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الفجر السعودي
 

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمشهد لفيديو صادم، لمزاد في سوق الزل بالرياض، أثناء المزايدة على "سجادتين" وصلت أسعار المزاد إلى أكثر من 3 ملايين ريال للسجادة الواحدة.

واستنكر متعاملون هذا الثمن لمجرد سجادة "زولية" قديمة، وقال آخرون انتهينا من مزادات الإبل، حتى نرى اليوم مزادات للسجاد.

في الوقت نفسه، كشف "أبو فهد" من سوق الزل بمزاد الرياض، أن المقطع كان "مزحة" والحقيقة أن البيع تم على سعر 3200 ريال.

وفي التفاصيل، ذكر أبو فهد قيامه بالمزاح مع زميله بالحراج، معلناً بصوته العالي مزاد السجاد بالملايين، وكان هناك من صور المشهد وقام بنشره، وانتشر كالنار في الهشيم، لتنهال عليه انتقادات واسعة بسبب الفيديو، مما استدعاه لتصوير مقطع توضيحي لما حصل بمزاد الرياض.

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