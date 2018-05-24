دارميان وكان يقتربان من يوفنتوس

ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن ماتيو دارميان نجم مانشستر يونايتد اجتمع مع فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس في ميلان بالأمس.





وأكد الموقع بأن دارميان كان موجودًا في إ يطاليا للتفاوض مع السيدة العجوز عندما التقى أيضًا ببارتيسي وموراتا نجم تشيلسي ووكيله.





ونقل كالتشيو ميركاتو عن لا جازيتا ديلو سبورت تفاصيل المفاوضات بين دارميان ويوفنتوس التي أكدت أن الاتفاق بين الطرفين سينتهي قريبًا.





وكشف الموقع الإيطالي عن رغبة دارميان في الرحيل عن مانشستر يونايتد وتصدر قائمة التسويق الصيفية ليوفنتوس لتعزيز صفوفه الدفاعية.





وذكر الموقع الإيطالي بأن اللاعب وافق بالفعل على الإنضمام للسيدة العجوز ولكن اليافي يحتاج إلى موافقة مانشستر يونايتد أيضًا.





وفقا لجازيتا ديلو سبورت، أوضح كالتشيو ميركاتو بأن مانشستر يونايتد يمكن أن يقبل بيع دارميان مقابل 13 مليون يورو.





وأنه من المتوقع أن ينتقل دارميان إلى يوفنتوس في الصيف الحالي، كما أن لقاءه بارتيسي يعد دليلاً آخر على أن عودته إلى إيطاليا باتت قريبة للغاية.





وأنهى كالتشيو ميركاتو تقريره بأنه من المقرر أن يحصل يوفنتوس على توقيع نجم ليفربول إيمري كان في الأيام المقبلة.



