تكريم الصيادلة العاملين "بالعلاج الحر" لمجهوداتهم في ضبط مخالفات بيع الأدوية بالعيادات والمراكز الطبية‎

كرمت نقابة صيادلة الإسكندرية، اليوم الخميس وعلى هامش حفل الإفطار المقام بال"jungle" عدد من الصيادلة العاملين بادارةالعلاج الحر بمديرية الصحة بالاسكندرية، وذلك لجهودهم في تنفيذ قانون الصيدلة فيماتضمنه من تجريم بيع الأدوية خارج الصيدليات وبصفة خاصة ببعض العيادات والمراكزالطبية.





حيث قام الدكتورمحمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بتسليم شهادات تقدير من النقابة لكل من الدكاترة: (اية حبيب، وداليا عادل، ودينا احمد، وداليا سمير) وذلك لجهودهم الحثيثة في منع بيع الادوية خارج الصيدليات وضبط المخالفات التي تقع من قبل بعض العيادات والمراكزالطبية في هذا الشأن.





جدير بالذكر أن نقابة صيادلة الإسكندرية قدتبنت منذعام2015حملةموسعة تحت شعار: "لاتشتري الدواء من خارج الصيدلية" تصدت خلالها لتفشي ظاهرة بيع الأدوية ببعض العيادات والمراكزالطبية بالمخالفةللقانون، ووجهت خلالها النقابةمخاطبات رسمية للنيابات المعنية لاعمال شئونها لانفاذ قانون الصيدلة فضلا عن عقد اجتماعات مع شركات الادويةلتحذيرها من توزيع منتجاتها خارج الصيدليات وهي المكان الوحيد المخول له قانونا بيع الأدوية.





وتواصل نقابة صيادلة الاسكندرية جهودها في هذا الملف، حيث تدعوالنقابة كافة الصيادلة المواطنين التقدم فورًا بشكاواهم للنقابة من أي حالة يتم رصدها يتم خلالها بيع الدواء خارج الصيدليات، وذلك للحد من هذه الظاهرة المخالفة للقانون.