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شاهد.. لقطات جديدة لتفجير مسجد الإمام الصادق بالكويت في ذكرته الثالثة

الخميس 24/مايو/2018 - 08:55 م
شاهد.. لقطات جديدة لتفجير مسجد الإمام الصادق بالكويت في ذكرته الثالثة
أرشيفية
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الفجر السعودي
 
حرصت وسائل الإعلام المحلية والعربية، اليوم الخميس، على نشر عددًا من مقاطع الفيديو المجمّعة الجديدة التي توثّق لحظة تفجير أحد الإرهابيين نفسه في مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالكويت، وذلك تزامنًا مع الذكرى الثالثة للحادث الإرهابي الأليم.

وجاءت المقاطع تحمل لقطات جديدة لم تُبَث من قبل للحادث الإرهابي قبل وبعد وأثناء وقوعه، حيث ظهرت لقطات للمسجد من الخارج ومن الداخل، وخاصة اللقطة التى ترصد لحظة دخول الإرهابي على المصلين أثناء الصلاة لتفجير نفسه.

ويُذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد صمَم آنذاك على الحضور لموقع الحادث لمعاينة آثاره قائلًا: “هذولا عيالي”، حيث استشهد وأصيب نحو 250 مصليًا، من بينهم الممثل الكويتي عبدالحميد الرفاعي.


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