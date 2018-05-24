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عاجل.. داعش تهدد محمد صلاح (صور)

الخميس 24/مايو/2018 - 08:58 م
عاجل.. داعش تهدد محمد صلاح (صور)
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الفجر الرياضي
 

هدد تنظيم داعش الإرهابي، بالقيام بعمل إرهابي ضخم خلال نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي سيجمع بين فريقي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب له الدولي المصري، محمد صلاح، وريال مدريد الإسباني، يوم السبت، المقبل، في كييف الأوكرانية.

 

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فأن تنظيم داعش هدد بالقيام بعمليات إرهابية في نهائي دوري أبطال أوروبا على الملعب الأوليمبي في بالعاصمة الأوكرانية كييف.

 

يذكر أن تنظيم داعش هدد كثيرًا من قبل بالقيام بعمليات إرهابية مع بدأ فعاليات كأس العالم 2018 في روسيا، واستهدف عدة نجوم أمثال وميسي ورونالدو.

 

 

عاجل.. داعش تهدد محمد صلاح (صور)
عاجل.. داعش تهدد محمد صلاح (صور)
المزيد عن: نهائي أبطال أوروبا ميسي محمد صلاح ليفربول كييف كأس العالم عمليات إرهابية ريال مدريد رونالدو داعش تنظيم داعش
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