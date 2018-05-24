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"لطيفة" عن محمد منير: "الكينج يغذي الفن زي ما النيل بيغذي مصر"

الخميس 24/مايو/2018 - 08:58 م
لطيفة عن محمد منير: الكينج يغذي الفن زي ما النيل بيغذي مصر
محمد منير
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أمنية فوزي
 
قالت الفنانة لطيفة، مُطربة تونسية، إنهم فكروا في عمل "دويتو" بينها وبين الكينج محمد منير، معقبة: "هيكون أسعد يوم في حياتي يوم ما نعمل الدويتو سوا".

وأضافت "لطيفة"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الخميس: "الكينج حياتي وروح قلبي.. الكينج يغذي الفن زي ما النيل بيغذي مصر".

ويُذاع الموسم الثاني من برنامج "شيخ الحارة"، الساعة 6:50 مساءً، على فضائية "القاهرة والناس"، طوال شهر رمضان الكريم.
المزيد عن: مصر محمد منير لطيفة فن فضائية بسمه وهبة القاهرة والناس التوك شو أغاني
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