"لطيفة" عن محمد منير: "الكينج يغذي الفن زي ما النيل بيغذي مصر"

قالت الفنانة لطيفة، مُطربة تونسية، إنهم فكروا في عمل "دويتو" بينها وبين الكينج محمد منير، معقبة: "هيكون أسعد يوم في حياتي يوم ما نعمل الدويتو سوا".



وأضافت "لطيفة"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الخميس: "الكينج حياتي وروح قلبي.. الكينج يغذي الفن زي ما النيل بيغذي مصر".



ويُذاع الموسم الثاني من برنامج "شيخ الحارة"، الساعة 6:50 مساءً، على فضائية "القاهرة والناس"، طوال شهر رمضان الكريم.

