الأرصاد: إعصار مكونو سيدخل للأجزاء الجنوبية من المملكة صباح السبت





أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الإعصار مكونو، سيدخل إلى الأجزاء الجنوبية من المملكة صباح يوم السبت المقبل.





وأوضح أن الإعصار حالياً من الدرجة الأولى، ومن المتوقع أن يتحول إلى الدرجة الثانية خلال 12 ساعة القادمة، ويدخل الأراضي العمانية غداَ الجمعة.





وقال الناطق الرسمي: الإعصار يتحرك شمالاً، وسيدخل الأجزاء الجنوبية من المملكة "الخرخير وشرورة" صباح السبت، بعد أن يتحول إلى عاصفة مدارية مرة أخرى.





وأبان أن التأثير على المملكة، رياح نشطة 100كم/س، وأتربة مثارة مع انعدام في الرؤية الافقية أمطار غزيرة وسيول جارفة، وسيبقى هذا التأثير إلى يوم الثلاثاء القادم ويضعف تدريجياً ويتجه إلى نجران.



